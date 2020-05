Representante da República felicita o Nacional

O Representante da República para a Madeira dirigiu, há instantes, uma mensagem pública de felicitação ao Clube Desportivo Nacional.

“Felicito o Clube Desportivo Nacional, os seus atletas, os seus técnicos, os seus funcionários, os seus dirigentes e não menos importante os seus sócios, pelo regresso à I Liga do Futebol Profissional Português”, refere Ireneu Barreto na nota remetida às redacções.

O Representante da República enaltece a regularidade do Nacional, “que permitiu permanecer nos lugares cimeiros durante todas as jornadas do campeonato”, pelo que considera “justa” a “ascensão da equipa alvinegra - fundada e localizada na cidade do Funchal mas representativa de toda a Região Autónoma da Madeira - ao campeonato principal de Futebol onde já alcançou uma posição com muito sucessos”.

“Como Representante da República, e madeirense, congratulo-me por este êxito da instituição centenária a quem desejo os maiores êxitos”, conclui.