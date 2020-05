Regularidade de Nacional e Farense premiada com subida à I Liga de futebol

Nacional e Farense, hoje promovidos na ‘secretaria’, acabaram a primeira jornada da II Liga de futebol nos dois primeiros lugares e, sete meses volvidos, terminaram a 24.ª nas mesmas posições, após lá andarem 19 e 21 rondas, respetivamente.

A pandemia de covid-19 impediu a conclusão da prova e, hoje, a direção da Liga de futebol indicou para subirem à I Liga os dois clubes, numa decisão que acaba por premiar os conjuntos que estiveram quase sempre em lugares de subida.

Além de Nacional e Farense, apenas mais dois conjuntos ocuparam os dois primeiros lugares, o Sporting da Covilhã, da segunda à oitava rondas, e o Penafiel, à terceira, sendo, então, segundo colocado, em igualdade com mais três clubes.

Curioso, é o percurso do Feirense, que era terceiro no fim da primeira jornada, num lote de oito ‘líderes’ com três pontos, e só voltou a essa posição, após grande recuperação, à 24.ª, acabando, frustrado, a seis pontos do Farense e oito do Nacional.

Por seu lado, o Mafra foi o clube que mais ‘ameaçou’ chegar-se aos dois da frente, colocando-se, por três vezes, a um escasso triunfo do segundo lugar, no final da primeira volta e depois da 19.ª e da 20.ª jornadas.

O conjunto lisboeta teve mesmo uma oportunidade de ouro para se aproximar ainda mais, quando, precisamente à 20.ª ronda, recebeu o Nacional. Empatou 1-1, mas, se tivesse triunfado, teria ficado a um escasso ponto dos dois primeiros.

Os insulares frustraram o Mafra e ‘ajudaram’ o Farense, com os dois clubes, depois, a reforçarem posições, apesar da reação do Feirense, que ganhou os últimos seis jogos e oito -- mais dois empates -- dos derradeiros 10.

A subida acaba, assim, por premiar a regularidade, com o Nacional a acabar em primeiro depois de 19 jornadas nos lugares de promoção e de os ocupar consecutivamente desde a oitava jornada, altura em que tinham mais um jogo disputado.

A formação madeirense só esteve fora dos dois primeiros cinco rondas - terceira à segunda, quinta e sétima, sexta à terceira, e quarta à quarta -- e nunca a mais de dois pontos.

Por seu lado, e apesar de um período penoso com apenas duas vitórias em oito jogos, de 07 de dezembro de 2019 a 09 de fevereiro de 2020, o conjunto de Faro foi ainda mais presente no ‘top 2’, que só não ocupou à terceira ronda, à sexta e à oitava.

Entre os dois clubes que vão, tudo indica, disputar a edição 2020/21 da I Liga, apenas numa jornada nenhum esteve nos dois primeiros lugares, à terceira, altura em que liderava o Sporting da Covilhã, seguido do Penafiel.

O Nacional vai cumprir a 20.ª presença entre os ‘grandes’, sendo que desceu nas duas últimas (2016/17 e 2018/19), para subir de imediato. Tem como melhores registos os quartos lugares de 2003/04 e 2008/09 e já se qualificou cinco vezes para a Europa.

Por seu lado, o Farense vai para a 24.ª, mas apenas a primeira desde 2001/02, época do último título do Sporting, e possui como melhor classificação o quinto posto de 1994/95, para inédita participação europeia, na Taça UEFA de 1995/96.

O Governo definiu na quinta-feira, no plano de desconfinamento da pandemia de covid-19, que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, à porta fechada, mas não deu ‘luz verde’ para as últimas 10 rondas da II Liga.

