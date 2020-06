Rali da Calheta já tem 19 equipas inscritas

A cerca de uma semana do término do prazo para as inscrições, o Rali da Calheta conta já com 19 concorrentes inscritos. Naquela que será a prova de abertura do Campeonato da Madeira de Ralis Coral já garantiram a sua presença cinco pilotos com viaturas R5, Armindo Araújo e Ricardo Teodósio, ambos em Skoda Fabia R5 Evo, José Pedro Fontes, em Citroën C3 R5, Bruno Magalhães, em Hyundai i20 R5, e José Camacho com um Peugeot 208 T16. Com viaturas igualmente potentes surgem na lista de confirmações Rui Pinto, em Ford Focus RS WRC, e Paulo Mendes, em Porsche 991 GT3.

A organização do Club Sports da Madeira marcará a estreia no arquipélago do Peugeot 208 Rally4, conduzido por Pedro Almeida, e contará com a participação de dois pilotos em viaturas clássicas, Eduardo Veiga e Rui Nunes, ambos em Ford Escort RS Mk II.

Na prova disputada na solarenga costa sudoeste da Madeira alinharão também André Silva, em Peugeot 208 R2, João Ferreira, em Citroën C2 R2, Miguel Caires, num Ford Fiesta R2T, e Rui Jorge Fernandes, com um Renault Clio R3T. Ângelo Escórcio alinhará num Citroën DS3 R1 e com Toyota Yaris já garantiram a sua presença Bruno Coelho, Eduardo Alves, Ricardo Gonçalves e Tiago Neves.