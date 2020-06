Pedro Martins fica perto do título na Grécia

O Olympiacos, de Pedro Martins, ficou hoje mais perto de conquistar a Liga grega de futebol, após vencer por 1-0 o seu maior rival, o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, no arranque da fase de apuramento de campeão.

Em Salónica, no regresso do futebol grego após a paragem devido à pandemia da covid-19, o avançado marroquino El-Arabi fez o único golo da partida, aos 23 minutos, e deixou o Olympiacos com caminho livre para chegar ao 45.º título da sua história.

O guarda-redes José Sá e o defesa Rúben Semedo foram titulares na equipa de Pedro Martins, enquanto Vieirinha foi capitão no PAOK.

Na tabela, o Olympiacos passou a ter 17 pontos de avanço sobre a equipa de Salónica, segunda classificada e atual detentora do título. Em março, a formação da Abel Ferreira foi punida com a perda de sete pontos, devido a atividades irregulares do seu presidente.