Paços de Ferreira vence e cola-se ao Marítimo

Num jogo pautado pelo intenso vento que se fez sentir esta noite em Vila do Conde, foram os visitantes a tirarem melhor partido das condições climatéricas. O Paços de Ferreira bateu assim o Rio Ave, no encerramento da 25.ª jornada da I Liga, por 3-2, colando-se ao Marítimo na tabela classificativa e partilhando a antepenúltima posição do campeonato com os verde-rubros - ambos os conjuntos com 25 pontos.

Quanto ao filme do encontro, desde muito cedo que os pupilos de Pepa se aperceberam que poderiam beneficiar ao jogar a favor do vento. E foi assim que surgiu o primeiro golo, à passagem dos 12 minutos da primeira parte, vindo dos pés de João Amaral num livre cobrado a uma distância superior a 30 metros da baliza à guarda do polaco Kieszek, que não ficou isento de culpas na abordagem ao lance.

Passados dois minutos foi a vez do goleador do Paços de Ferreira, Douglas Tanque, aumentar a vantagem do emblema da Capital do Móvel.

Mas, ainda antes do intervalo, Diego Lopes reduziu para os vilacondenses e deixava tudo aberto antes da recolha aos balnéarios que ficou marcada pela expulsão Bruno Teles, do lado dos pacenses.

No reatar do segundo tempo, e reduzidos a 10 elementos, os comandados de Pepa acabaram por aumentar a vantagem depois de um excelente trabalho individual de Bruno Santos, aos 52 minutos, com Gelson Dala a fixar o resultado final aos 58 minutos.

Até final houve outra expulsão para o lado dos orientados de Carlos Carvalhal, neste caso para Matheus Reis, com o desafio a terminar com ambas as equipas reduzidas a 10 jogadores.