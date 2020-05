Organização cancela XXXI edição do Rali Além-Mar Ilha Azul nos Açores

O Clube Automóvel do Faial, nos Açores, decidiu adiar a XXXI edição do Rali Além-Mar Ilha Azul, que estava inicialmente agendado para os dias 5 e 6 de Junho de 2020, devido à pandemia covid-19 e às medidas aprovadas pelo Governo Regional para fazer face à propagação do vírus.

Considerando que a saúde das pessoas está em primeiro lugar, a direcção do Clube Automóvel do Faial, em parceria com o seu principal patrocinador, a Fábrica de Tabaco Estrela, entendem que faz todo o sentido organizar a prova em data a anunciar.

Uma vez que a prova desportiva contribui para a economia de cada uma das ilhas açorianas, o Clube tudo fará para que o Campeonato dos Açores de Ralis possa ser uma realidade no corrente ano.