Novo teste a Jorge Jesus deu negativo

O novo teste realizado ao treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, deu negativo à doença Covid-19, anunciou hoje o clube campeão brasileiro de futebol.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para a Covid-19. O clube agradece pelo apoio de toda a nação rubro-negra ao ‘mister’ nos últimos dias”, lê-se numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A primeira análise efetuada a Jesus deu “resultado positivo fraco/inconclusivo”, tal como a contra-análise, o que obrigou a que o treinador português, que está em quarentena, fizesse um terceiro teste.

“É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena”, revelou na segunda-feira o técnico, através de um vídeo divulgado na rede social Instagram.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, começou em dezembro na China e infetou mais de 210 mil pessoas em 170 países, das quais mais de 8.750 morreram.

Os países mais afetados depois da China, onde morreram 3.237 pessoas e 80.894 foram infetadas, são a Itália, com 2.978 mortes para 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.350 casos), a Espanha, com 558 mortes (13.716 casos) e a França com 175 mortes (7.730 casos).