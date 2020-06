O futebolista Lionel Messi tem uma “pequena contratura muscular no quadríceps da perna direita”, informou hoje o FC Barcelona, adiantando que espera ter o jogador apto para o recomeço do campeonato espanhol.

O líder da Liga espanhola refere que Messi voltou a fazer trabalho específico “para evitar riscos”, quando faltam oito dias para o regresso da Liga espanhola, após a suspensão em março devido à pandemia da covid-19.

“Está previsto que nos próximos dias volte a trabalhar com o grupo”, adianta o ‘Barça’, perspectivando a presença do seu capitão no jogo da 28.ª jornada, em 13 de Junho, em casa do Maiorca.

Na quinta-feira, de acordo com a TV3, Messi terá realizado uma ressonância para avaliar o grau da lesão muscular, e já hoje o clube confirmou o trabalho específico do argentino, bem como de Ansu Fati.

A 11 jornadas do final, o FC Barcelona lidera o campeonato, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro classificado, com 47.

Após a declaração de pandemia, em 11 de Março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha. A Liga alemã foi retomada em 16 de Maio e a portuguesa na quarta-feira.