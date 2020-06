Marítimo em Portimão com duplo teste negativo à covid-19

O plantel do Marítimo aterrou, ao final desta manhã, no Aeroporto de Faro, depois de uma viagem tranquila a bordo de um turbo hélice da SATA, já com a notícia de que o duplo teste de despiste ao Covid, a que todos os jogadores e staff verde-rubro se submeteram no sábado e no domingo, deram todos resultados negativos. Deste modo, José Gomes tem todos os jogadores disponíveis para o importante confronto desta noite (21h00) frente ao Portimonense.

A comitiva fez depois, em autocarro, o trajecto até Portimão, ficando alojada numa unidade hoteleira local, onde almoçou. Os jogadores passam agora a tarde no hotel e a saída para o Portimão Estádio acontece pelas 19 horas. Refira-se que o regresso à Madeira será feito amanhã, terça-feira.

A comitiva verde-rubra de 20 jogadores, integra já o regressados Bebeto (cumpriu castigo), não contando com Rúben Ferreira, que sofreu uma lesão grave no jogo com o FC Porto, no Dragão. e não joga mais esta época.