Marítimo chegou ao Porto com testes negativos

O Marítimo aterrou no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, hoje pelas 12, 30 horas, onde, esta noite (21h30) vai defrontar o FC Porto. A viagem, tal como anunciamos na nossa edição impressa, foi feita no próprio dia do jogo, depois da Assembleia Geral da Liga ter aprovado, nesta segunda-feira, viagens para as ilhas no próprio dia dos jogos.

Refira-se que o plantel maritimista chegou ao Porto já sabendo que os testes de despiste realizados ao Covid-19, na véspera, voltaram a dar resultados negativos a todos os elementos, pelo que todos os jogadores convocados por José Gomes para o embate com os ‘dragões’ estão aptos.

O treinador do Marítimo, que não vai poder contar com os castigados Jorge Correa e Rodrigo Pinho, chamou 20 jogadores para um jogo em que já pode se socorrer das cinco substituições, com nota para a estreia absoluta de dois jovens da equipa B, o brasileiro Jefferson e o angolano Milson. Por opção Erivaldo ficou de fora.

Foram convocados: Charles, Amir; Bebeto, Kerkez, Zainadine, René Santos, Ruben Ferreira, Fábio China, Bambock, Diego Moreno, Edgar Costa, Bruno Xadas, Vukovic, Nanu, Joel Tagueu, Pelágio, Getterson, Daizen Maeda, Jefferson e Milson.