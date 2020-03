Marítimo Centenário vai decorrer entre 18 e 24 de Junho

O Club Sport Marítimo vai realizar a VIII edição do Torneio Internacional Marítimo Centenário entre 18 e 24 de Junho de 2020. O clube alega que a tal foi obrigado “devido a restrições governamentais relacionadas com as medidas preventivas e de contingência à propagação da COVID-19”.

O clube faz saber num comunicado que o “Torneio Internacional Marítimo Centenário é já uma marca registada do calendário do futebol jovem em Portugal, como demonstram as constantes participações de emblemas consagrados do futebol europeu, mas, apesar dos constrangimentos inerentes a uma mudança tão perto do timing, acreditamos que a segurança de todos os envolvidos é fundamental para o sucesso do evento”. E acrescenta que a experiência adquirida ao longo dos anos pela estrutura permite encarar este desafio com optimismo, “na medida em que tudo faremos para que o Marítimo Centenário seja um sucesso e continue a ser elogiado por todos o que nele participam”.

Informa ainda que os elementos da organização estão a partir deste momento, disponíveis para toda e qualquer esclarecimento junto dos clubes confirmados ou interessados na competição, no sentido de prestar apoio logístico e garantir que o processo decorre de forma favorável para todos.