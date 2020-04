Marítimo acorda utilização do Complexo Desportivo da Madeira

O Marítimo chegou a acordo com a Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira - para a utilização das instalações desportivas do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, nos próximos três anos.

Com este acordo, o Marítimo assegura a manutenção do relvado principal do Complexo Desportivo da Madeira, que será utilizado para sessões de treino e jogos das suas equipas.

O Marítimo enriquece, desta forma, o leque de espaços que disponibiliza às suas equipas, numa aposta constante que visa garantir as melhores condições de trabalho a todos os atletas profissionais e não profissionais que vestem a camisola verde-rubra, escreve o clube no seu site oficial.

Assim, o Marítimo agradece à administração da Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira toda a disponibilidade e frontalidade assumida neste contrato, e tudo fará para honrar e conservar os compromissos assumidos.