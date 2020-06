Madeira Andebol SAD segura Elias António

O internacional angolano Elias António é a mais recente renovação no plantel do AM Madeira Andebol SAD para 2020>/2021. O lateral e um dos andebolistas mais activos na formação comandada pelo técnico Paulo Fidalgo vai assim continuar a vestir a camisola madeirense por mais uma temporada. Quem também assinou por mais um ano foi Hugo Freitas. O guarda redes madeirense fará parte do plantel dando assim continuidade ao seu trabalho. Duas importantes renovações neste novo caminho do Madeira Andebol SAD.