Madeira Andebol SAD renova com sete jogadores

O Madeira Andebol SAD em masculinos continua a preparar a nova temporada, num contexto onde a administração liderada por Carlos Pereira viu-se obrigada a mexer no orçamento e com isso renegociar os contratos de alguns elementos importantes na estrutura ao comando do técnico Paulo Fidalgo. Um processo diga-se tratado de uma forma elevada com os andebolistas a reconhecerem o momento que se vive e a demonstrarem muita vontade em continuar a vestir a camisola deste projecto. Elledy Semedo, Nuno Silva, Eldin Vrazalica, João Gomes e os madeirenses João Miranda e Francisco Martins, renovaram os seus vínculos por uma temporada de acordo com o que a nossa reportagem apurou. Trata-se pois de ‘reforços’ importantes para manter o Madeira Andebol SAD com uma dinâmica relevante no próximo campeonato nacional. Já Pedro Peneda assinou por mais dois anos pelos madeirenses, ele que foi um dos esteiros no ‘sete’ na temporada passada.