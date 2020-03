Luka Jovic quebra quarentena e está sob investigação na Sérvia

O avançado do Real Madrid Luka Jovic está a ser investigado pelas autoridades da Sérvia, depois de ter viajado de Espanha para o seu país, ignorando a quarentena obrigatória devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a comunicação social sérvia, o jogador, de 22 anos, que representou o Benfica entre 2016 e 2017, viajou para Belgrado na semana passada, tendo sido visto nas ruas daquela cidade e também na festa de aniversário da namorada.

O Governo sérvio declarou o estado de emergência no país, à semelhança do que sucede em Portugal, sendo que uma das medidas impostas é o isolamento até 28 dias de pessoas que viajem de países que registem casos de infeção pelo novo coronavírus, como é o caso de Espanha, uma das nações mais afetadas pela doença, com 17.147 casos e 767 mortes.

Jovic acabou por quebrar igualmente a quarentena que tinha sido imposta pelo Real Madrid há exatamente uma semana, depois de ter sido confirmado um caso positivo de coronavírus na equipa de basquetebol madridista.