Liga espanhola vai continuar com 20 equipas na próxima época

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, informou hoje que a prova vai permanecer com 20 equipas na temporada 2020/21, mesmo que a atual época não se conclua, devido à pandemia de covid-19.

Num fórum organizado pela Associação de Diretores e Executivos de Aragão (ADIA), Tebas explicou que, independentemente do final da atual edição da ‘La Liga’, suspensa desde 23 de março, aplicará o regime de subidas e descidas, mas defende a conclusão da competição, com o cenário de jogos à porta fechada a ser o “mais provável”.

“Não vai haver ampliação de divisões. Não haverá porque é muito mais complicado, devido aos efeitos económicos que tem esta situação”, justificou o presidente, acrescentando que a decisão se prende com a venda de direitos televisivos, cujos contratos totalizam quase 2.200 milhões de euros e que já foram acordados com as operadoras.

O líder do organismo frisou que “as temporadas têm de terminar, porque afeta muito o resto dos clubes e a indústria global”, salientando que a prioridade passa por terminar as competições nacionais e só depois as europeias, como a Liga dos Campeões e Liga Europa.

Tebas indicou que ‘La Liga’ está a trabalhar há várias semanas num protocolo que permita a realização de sessões de treino das equipas em condições de segurança e outro para o desenrolar dos jogos, que incluirão medidas sobre o transporte dos atletas e o acesso dos meios de comunicação.

O ‘Barça’ lidera atualmente ‘La Liga’, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, seguidos por Sevilha, com 47, e Real Sociedad, com 46, os mesmos de Getafe, que é quinto.

Espanha regista 22.524 mortos e quase 220 mil casos de infetados pelo novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 720 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.