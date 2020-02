Lenine Cunha sagrou-se campeão mundial de triplo salto, com a marca de 12,62 metros, e do pentatlo, com 2.604 pontos, enquanto Ana Filipe venceu o concurso de triplo salto feminino, com 11,83 metros. Os portugueses Lenine Cunha e Ana Filipe conquistaram assim três títulos mundiais nos campeonatos de atletismo de pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que decorrem em Torun, na Polónia.

Nos 1.500 metros, Cristiano Pereira sagrou-se vice-campeão, com a marca de 4.07,71 minutos, numa prova em que Luís Pimentel foi oitavo, com 4.26,25.

Nos 400 metros masculinos, Sandro Baessa (52,98 segundos), Carlos Freitas (53,57) e Carlos Lima (54,04) garantiram presença na final, agendada para quarta-feira, enquanto na final feminina Solange Martins foi sexta, com 1.16,81 minutos.

Na quarta-feira, competem na segunda jornada nove atletas portugueses, entre os quais, de novo, Lenine Cunha e Ana Filipe, nas provas masculina e feminina de 60 metros barreiras e salto em comprimento.

Devido ao surto de coronavírus Covid-19 alguns países não marcaram presença na competição, que decorre até sexta-feira.