Leipzig vence fora o Hoffenheim e consolida terceiro lugar na Liga alemã

O Leipzig ganhou hoje no terreno do Hoffenheim por 2-0, consolidando o terceiro posto na Liga alemã de futebol, numa partida em que o espanhol Dani Olmo esteve em destaque ao marcar os dois golos do jogo.

O médio criativo de 22 anos, contratado em janeiro aos croatas do Dínamo Zagreb, faturou aos nove e aos onze minutos, e o marcador não voltou a mexer neste encontro relativo à 31.ª jornada da Bundesliga.

Com a vitória, o Leipzig mantém o terceiro lugar no campeonato com 62 pontos, a apenas um ponto do Borussia Dortmund, que só joga no sábado frente ao Düsseldorf, e a oito do líder Bayern Munique, que recebe também no sábado o Borussia Mönchengladbach (quarto classificado com 56 pontos).

Por seu turno, o Hoffenheim (43) desperdiçou a oportunidade de ultrapassar, ainda que provisoriamente, o Wolfsburgo (45) no sexto lugar, o último que dá acesso às competições europeias.