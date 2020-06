Ivo Vieira vai “agir criminalmente” após publicação de conversa privada

O treinador madeirense do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, vai interpor uma acção em tribunal, na sequência de uma conversa privada com três adeptos que acabou publicada na Internet, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Na sequência da divulgação e circulação de uma gravação relativa a uma conversa em que é interveniente o treinador principal da equipa A de futebol profissional do Vitória, informam-se os sócios, associados e demais adeptos de que o ‘mister Ivo Vieira’ agirá criminalmente contra os suspeitos responsáveis pelo registo, utilização e difusão das palavras aí proferidas”, lê-se no sítio oficial dos vimaranenses.

A conversa entre o treinador e três adeptos do clube vitoriano, com cerca de 15 minutos, decorreu após o desaire no dérbi com o Sporting de Braga (3-2), realizado na quinta-feira, e tratou, sobretudo, do desempenho da equipa, actual sétima classificada do escalão principal, com 40 pontos, ao longo da temporada.

O Vitória de Guimarães revelou ainda que se vai “constituir assistente no âmbito do processo que vier a ter lugar” e “desencadear um processo de averiguação interna sobre o sucedido”, tendo ainda vincado que os “comportamentos” associados à publicação da conversa são “totalmente contrários aos princípios e valores vitorianos”.