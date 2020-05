Inscrições para o Rali da Calheta arrancam a 8 de Junho

O período de inscrição para o Rali da Calheta começa a 8 de Junho e termina a 6 de Julho, no portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (PFAK),

A prova de automobilismo que vai para a estrada entre os dias 17 e 18 de Julho, tem já o itinerário definido e contará com 70.56Km em PEC’s, numa distância total de 199,21km.

As verificações administrativas decorrerão a 17 de Julho, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta, estando o arranque da prova marcado para as 11 horas do dia 18, com a partida no pódio situado na Marina da Calheta.

Recorde-se que a prova é de grande importância para a Calheta, na medida em que dinamiza e leva muitos aficcionados e amantes de Rali a este concelho da zona Oeste.