FC Porto prepara jogo com Marítimo sem o lesionado Marcano

O Porto recebe o Marítimo na próxima quarta-feira, pelas 21h30, no estádio do Dragão

O defesa Marcano é o único lesionado no FC Porto e esteve ausente do treino de hoje da equipa, que prepara a recepção ao Marítimo, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na sessão de trabalho que decorreu no centro de treinos dos ‘dragões’, no Olival, o técnico Sérgio Conceição não contou com o central Marcano, que está a efectuar tratamento devido a uma lesão no joelho direito que o vai afastar até ao final da época.

Depois da derrota em Famalicão, por 2-1, no regresso da I Liga de futebol, o FC Porto está a preparar a recepção ao Marítimo, agendada para quarta-feira, pelas 21h30, no estádio do Dragão.

O FC Porto regressa ao trabalho no domingo, pelas 10:30, no centro de treinos do Olival.