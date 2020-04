Faz hoje 9 anos que o FC Porto festejou título na Luz às escuras

Os dragões venceram por 2-1 e faziam a festa no Estádio da Luz, que apagou as luzes e ligou o sistema de rega para a festa portista.

A 3 de Abril de 2011, o FC Porto conquistava o 25º título de campeão no campo do rival Benfica.

O FC Porto acabaria a temporada 2010/11 com 84 pontos, mais 21 que os encarnados, segundos classificados. O Sporting fechou o pódio com 48 pontos.

Voltando ao presente, após 24 das 34 jornadas, o FC Porto lidera o principal escalão do futebol português, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.

Os jogos da I Liga e II Liga de futebol estão suspensos, por tempo indeterminado, desde 12 de Março.