Duas subidas em três épocas, algo que poucos conseguiram

Na última década, apenas o Moreirense foi capaz de tal proeza. Subir, descer e voltar a subir à I Liga. É isso que o Nacional também conseguiu fazer. Os madeirenses estão de volta ao escalão principal do futebol português, o que será oficializado esta tarde, após decisão tomada na reunião de direcção da Liga, que aconteceu esta manhã. O Farense acompanha o Nacional na promoção à I Liga.

A 5 de Maio de 2018, os alvinegros festejaram a subida de divisão, conquistando o título da II Liga, então com Costinha no comando técnico de Costinha, mas um ano depois, a equipa madeirense acabou por cair, novamente, no escalão secundário. A aposta foi clara desde a primeira hora: o regresso imediato ao escalão maior, tendo a direcção alvinegra optado por Luís Freire para o comando técnico da equipa.

Quando a competição foi suspensa, após a 24.ª jornada, o Nacional ocupava a liderança da II Liga, posição essa que vale a subida de divisão, com base no mérito desportivo, já que esse é o critério apontado pela própria UEFA para definições naquelas competições que não vão ser concluídas em campo devido à pandemia de covid-19, como acontece em relação à II Liga.

Na reunião de direcção da Liga, de hoje, também foi decidido que Cova da Piedade e Casa Pia, equipas que ocupavam a zona de despromoção no momento da suspensão da II Liga, vão ser despromovidos ao Campeonato de Portugal.