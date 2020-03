Comunidade basquetebolística lança campanha de angariação de fundos para o SNS

Na sequência de uma reunião realizada no dia 21 de Março, por videoconferência entre a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) e as diversas associações espalhadas pelo país - incluíndo a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM) -, ficou definido um desafio a toda a comunidade basquetebolística para que se junte e demonstre a sua solidariedade numa angariação de fundos que reverterá a favor do Serviços Nacional de Saúde (SNS), para a compra de materiais hospitalares.

Num comunicado dirigido a presidentes, treinadores, dirigentes, atletas e encarregados de educação a Associação de Basquetebol da Madeira “no sentido de ajudar muitos dos que estão a sofrer, hoje, as consequências do COVID-19”, pede a todos os envolvidos na ‘bola ao cesto’, tanto no nosso arquipélago, como em território continental, que se juntem à causa com dois euros.

A solidariedade é um valor inerente à nossa sociedade e desde sempre enraizada na nossa prática basquetebolista. A Festa Juvenil do Basquetebol em Albufeira é disso um bom exemplo, a par de outras iniciativas federativas, associativas ou clubísticas. Assim e apesar de 2020 não contar com a Grande Festa do Basquetebol Juvenil, a FPB em conjunto com as Associações de Basquetebol Distritais, decidiu lançar um desafio a toda a comunidade do basquetebol, no sentido de ajudar muitos dos que estão a sofrer, hoje, as consequências do COVID-19. Faremos bem se ficarmos em casa, faremos ainda melhor se pudermos contribuir para a aquisição de materiais hospitalares. As Comitivas que se deslocariam a Albufeira iriam contribuir individualmente com 2€ para uma Instituição Solidária. A proposta é que não deixem de o fazer, só que, desta vez, à instituição solidária ‘Somos Todos Nós’”, pode ler-se no comunicado assinado pela direcção da ABM.

“Mas podemos ir mais longe e apelar a todos os que fazem parte da Família do Basquetebol que participem nesta campanha solidária com a urgência que, na circunstância, é devida” e “todos os interessados poderão contribuir na angariação de fundos de acordo com” as seguintes instruções:

- Cada Clube solicita, o quanto antes, a colaboração de todos os elementos pertencentes a esse mesmo Clube. Deverá indicar o NIB da respectiva Associação para que se efectue transferência com o descritivo “BasketSolidario”.

- Cada dirigente, atleta, treinador, seccionista, pai, mãe ou amigo desse clube deverá contribuir, como referência, com o valor de 2€, podendo ser menos ou mais em conformidade com o que cada um entender. Este procedimento (transferência bancária de preferência) deverá ser concretizado ao dia 26 de Março, quinta-feira.

- No dia seguinte, sexta-feira 27, as Associações procederão à transferência para a FPB das importâncias recebidas o que, em princípio, acontecerá durante a manhã do dia 30 de Março, segunda-feira.

Sendo obrigatoriamente um processo transparente, cada Associação deverá publicar e indicar à FPB o montante enviado pelos membros dos Clubes, bem como o valor que a ABM decidiu também contribuir. Posteriormente, a FPB divulgará o valor total deste pequeno gesto solidário.

O NIB é o seguinte: PT50.0033.0000.45351297939.05 (MillenniumBCP).