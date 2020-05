Colónia rejeita violação das medidas de prevenção nos treinos

O Colónia, clube da liga alemã de futebol, rejeitou ontem ter violado durante os treinos as medidas de prevenção motivadas pela pandemia de covid-19, depois de, na sexta-feira, três membros da equipa principal terem testado positivo.

O comunicado do clube germânico surge em resposta a uma entrevista dada por um dos jogadores do plantel, o belga Birger Verstraete, no sábado, a um jornal do seu país, na qual o médio, aparentemente, expressou incómodo, pelo facto de a equipa continuar a treinar, tendo em conta os casos positivos, e preocupação, por a namorada fazer parte de um grupo de risco.

O Colónia negou qualquer violação e salientou que, “em conformidade com o plano delineado pela Liga Alemã de Futebol (DFL), apenas os jogadores que tiverem dois testes negativos consecutivos à covid-19 estarão habilitados a treinar e jogar” pelo clube.

“Desta forma, todos os jogadores vão ser novamente testados, antes de retomarem o treino de segunda-feira”, referiu o 10.º classificado da ‘Bundesliga’ através do site oficial, assegurando que têm sido aplicadas “todas as medidas de higiene e de proteção” no clube.

O Colónia explicou o processo de atuação, caso sejam diagnosticados mais casos positivos: “Caberá às autoridades de saúde decidir qual o grupo de pessoas que deve ser colocado em quarentena, em casa. Foi isso que aconteceu e as autoridades de saúde decidiram que o Colónia pode dar sequência ao plano delineado.”

Verstraete justificou o mal-entendido com “a tradução” da entrevista à televisão belga VTM, admitindo, contudo, que ao invés de se ter deixado levar “pelas emoções, deveria ter contactado o médico do clube para ficar esclarecido”.

“Não tive intenção de criticar as autoridades competentes ou o Colónia. Sinto-me descansado e em boas mãos no Colónia”, expressou Verstraete, confessando que, como medida de prevenção, a namorada “vai regressar à Bélgica e por lá ficará o tempo necessário, uma vez que já sofreu uma doença cardíaca”.

O Colónia informou que o médio internacional belga, que esta época foi contratado ao Gent, “vai continuar a jogar e a treinar” com a equipa.

Caso se confirme o regresso da competição, a ‘Bundesliga’ será o primeiro dos principais campeonatos de futebol na Europa a retomar os jogos, suspensos após o fim de semana de 07 e 08 de março devido à crise mundial de saúde pública, provocada pela pandemia.

Após 25 de um total de 34 jornadas, a prova é liderada pelo Bayern Munique, que soma 55 pontos, mais quatro do que o Borussia Dortmund e cinco face ao Leipzig.