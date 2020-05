O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, endereçou hoje congratulações ao Clube Desportivo Nacional, na sequência da decisão da Liga Portuguesa de Futebol, no sentido de promover os dois primeiros classificados da II Liga, que o CD Nacional liderava, após o cancelamento da prova, ditado pela pandemia de covid-19 que afecta o país.

Miguel Silva Gouveia deu “os sinceros parabéns e um obrigado, em nome pessoal e da cidade, ao Clube Desportivo Nacional, na pessoa do seu presidente, Rui Alves, e a todos os seus adeptos e simpatizantes pelo merecido regresso à I Liga”, recordando que, “tal como referi na apresentação da equipa no início da época, mais importante do que as vezes que caímos, é a capacidade de nos reerguermos face às adversidades”, refere uma nota de impressa do município.

“Para o Funchal, este é um regresso muito importante, quer a nível económico, quer em termos sociodesportivos, aprofundando a diversidade de que é feita a nossa identidade insular, aquecendo clubismos e inflamando a amizade, mas sem jamais desrespeitá-la. Precisamos de equipas madeirenses sempre fortes e ao mais alto nível, para demonstrarem além-mar o que de melhor há em nós”, acrescentou Miguel Silva Gouveia.

O autarca recorda ainda que, “apesar dos últimos anos difíceis, o Nacional tem sido sempre capaz de, na época seguinte, demonstrar a garra que lhe é característica e regressar ao mais alto nível e é essa luta, persistência e orgulho nas suas cores que queremos voltar a ver na próxima época desportiva”, reiterando os “votos dos maiores sucessos.”

A mesma nota realça que o CD Nacional “viveu momentos marcantes nos últimos 20 anos”, tendo conseguido, por duas vezes, alcançar o 4.º lugar na I Liga, e ainda quatro presenças nas competições europeias, onde se destaca a participação na fase de grupos da Liga Europa, em 2009/2010.

“São essas metas que todos desejamos que possam ser novamente alcançadas nos próximos anos. O Nacional é, por tudo isso e muito mais, bem-vindo ao lugar que lhe pertence”, remata Miguel Silva Gouveia.