Casa Pia aguarda notificação de despromoção ao Campeonato de Portugal para reagir

O Casa Pia, 18.º e último classificado da II Liga de futebol, disse hoje à Lusa esperar a notificação para reagir à despromoção ao Campeonato de Portugal, anunciada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

“O Casa Pia aguarda a notificação da LPFP, amanhã [quarta-feira] a direção vai reunir-se e, de seguida, vai reunir-se com os seus advogados. Depois emitirá um comunicado”, disse hoje à Lusa fonte oficial do emblema lisboeta.

A direção da LPFP anunciou hoje ter “fixado” a despromoção de Casa Pia e Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir o campeonato, suspenso por tempo indeterminado em 12 de março.

Nessa altura, após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da Piedade o 17.º e penúltimo, com 17. O Vilafranquense é a primeira equipa a salvo da despromoção, com 24.

Além das despromoções ao terceiro escalão, após a indicação de Vizela e Arouca - os líderes com mais pontos das quatro séries -- por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a II Liga de 2020/21, a direção da LPFP diz que “fixou” as promoções dos dois primeiros classificados da II Liga, Nacional e Farense.

No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.

A retoma da I Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação pela Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.