Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata em Portimão

O Benfica não foi além do empate (2-2), esta quarta-feira, na deslocação a Portimão, em jogo da 26.ª jornada da I Liga. Depois do nulo diante do Tondela, na retoma da I Liga, a equipa orientada por Bruno Lage voltou a desiludir, isto num jogo no qual até vencia por 2-0 ao intervalo.

Pizzi adiantou o Benfica no marcador aos 18 minutos e André Almeida ampliou a vantagem aos 31. Mas na segunda parte tudo foi diferente. Dener reduziu aos 66 minutos e Junior Tavares fez o golo do empate aos 76. Até final o Benfica muito pressionou, tentando outro desfecho, mas acabou por deixar fugir dois pontos nesta deslocação a Portimão.

Com este resultado a equipa de Bruno Lage assume, à condição, a liderança isolada da I Liga, com 61 pontos, enquanto o FC Porto tem 60, mas com um jogo a menos, a realizar na noite desta quarta-feira, diante do Marítimo, no Dragão.

Já o Portimonense ganha fôlego na luta pela manutenção. Está agora a cinco pontos de Paços de Ferreira e Marítimo, equipas que têm um jogo a menos.