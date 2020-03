Associação de Basquetebol da Madeira suspende competição

A Associação de Basquetebol da Madeira decidiu suspender toda a competição regional e toda as actividades organizadas pela mesma até dia 3 de Abril.

Em comunicado enviado à nossa redacção e “seguindo as directrizes da FPB, devido à situação de surto do “COVID-19”, informamos que a competição regional e todas as actividades organizadas pela ABM estão suspensas de 12 Março a 3 de Abril

de 2020”.

“Continuaremos a acompanhar a situação diariamente, tomando as medidas que se revelem adequadas para salvaguarda da saúde pública”, conclui o comunicado.