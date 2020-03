Alavés com dois casos positivos na estrutura técnica vai parar treinos

O Alavés, da Liga espanhola de futebol, informou hoje que dois elementos da “estrutura técnico-desportiva” do clube acusaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19).

“Ambos correspondem a membros da estrutura técnico-desportiva e estão assintomáticos e em perfeito estado”, refere o clube numa nota na sua página oficial na internet.

O Alavés, 14.º da Liga espanhola, competição cujos jogos estão suspensos devido à pandemia do Covid-19, conta no seu plantel com o internacional sérvio Fejsa, emprestado ao clube pelo Benfica no mercado de inverno.

O clube espanhol adianta que na segunda-feira irá realizar testes clínicos aos restantes elementos da equipa e que estão suspensos os treinos até se conhecerem os resultados.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

Em Espanha foram até ao momento diagnosticados 5.753 casos, com um registo de 136 mortes associadas ao vírus.