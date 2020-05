Tempo de Verão para o final da semana

A partir do dia de amanhã e até à próxima segunda-feira estão previstas temperaturas relativamente altas para o Arquipélago da Madeira. As temperaturas deverão variar entre os 25ºC e os 27ºC, especialmente entre sexta-feira, sábado e domingo, no Funchal, com algum vento à mistura no fim-de-semana.

Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, referiu ao DIÁRIO que a humidade relativa também deverá baixar nestes mesmos dias, mais acentuadamente nas regiões montanhosas onde deverá andar abaixo dos 40%.

A razão, explicou o meteorologista, deve-se à localização do anticiclone dos Açores e a uma depressão no Norte de África que faz com que ar quente e seco seja transportado até à Madeira.

Quanto ao mar, as ondas deverão rondar 1,5 m e a temperatura da água do mar andará à volta dos 20 graus.