Recolhimento da população faz diminuir pedidos de socorro

Muito provavelmente influenciado pelo ‘estado de emergência’ ontem decretado, esta tem sido uma quinta-feira particularmente atípica para algumas das corporações de bombeiros da Região. Até a última hora (16 horas) quatro das dez corporações da Madeira e Porto Santo não tinham recebido ainda qualquer solicitação, desde a meia-noite.

O insólito sossego tem particular impacto nas zonas mais rurais, como prova a ausência de qualquer saída hoje resgistada dos quartéis dos bombeiros voluntários da Calheta, de São Vicente e do Porto Moniz, de Santana, e do Porto Santo.

Já as duas corporações da zona Leste, os Sapadores de Santa Cruz e os Municipais de Machico, tinham apenas um serviço de emergência pré-hospitalar realizado no dia de hoje.

Mais trabalho têm tido as restantes quatro corporações que cobrem os concelhos entre o Funchal e a Ponta do Sol. As quatro corporações em causa também só haviam registado solicitados pedidos de socorro a vítimas de doença súbita, que viriam a ser encaminhadas de ambulância para os serviços de urgência, hopsital e centros de saúde. Excepção apenas para os Bombeiros Sapadores do Funchal, que esta manhã tansportaram também um doente ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.