Quase 30 bombeiros combateram incêndio na 31 de Janeiro

Um incêndio numa casa devoluta na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, levou à mobilização esta noite de quase três dezenas de elementos das duas corporações funchalenses e obrigou à evacuação de um prédio com oito apartamentos, mas sem registar feridos. Já esta manhã os bombeiros voltaram ao local devido a um pequeno reacendimento.

Tudo aconteceu por volta das 00h30, hora em que foi dado o alerta para o fogo que rapidamente começou a consumir a velha casa, o número 161 desta que é uma das principais artérias da cidade. O prédio mesmo localizado junto ao posto de combustível da BP, na zona da Ponte de Pau, além de ser de construção antiga estava cheio de entulho, o que veio a agravar o incêndio e escalar a rapidez com que o fogo se propagou.

Para o local foram enviadas seis viaturas, entre carros pesados de combate e incêndios, ambulâncias e auto-escada do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Entre as duas forças, estiveram no terreno 28 elementos, apoiados ainda por cinco da Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência, encerrou a estrada à circulação e tratou de retirar os moradores do prédio de apartamentos vizinho.

O combate ao fogo continuou por cerca de duas horas, tendo depois disso os moradores recebido permissão para voltar às suas casas e os bombeiros voltaram aos quartéis.

Já agora pela manhã, cerca das 7h30, os Bombeiros Voluntários Madeirenses voltaram ao número 161 para apagar um pequeno reacendimento.

O prédio que ardeu estava em hasta pública e pertencia a Paulo Rosa Gomes, ex-administrador da Frente MarFunchal e ex-presidente do Sanas - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos