A Polícia de Segurança Pública (PSP) abordou, este sábado (25 de Abril), um grupo de banhistas que violavam o estado de emergência, permanecendo em conjunto numa praia do Funchal, conforme mostra a imagem captada por um leitor do DIÁRIO.

Recorde-se que estando delimitada a restrição à livre circulação dos cidadãos durante o estado de emergência a Autoridade Nacional Marítima, entidade a quem é confiada a segurança na faixa costeira e no domínio público marítimo e das fronteiras marítimas emitiu a seguinte informação publicitada no sítio da internet: “A Autoridade Marítima Nacional interditou todas as actividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, nas praias do Continente, Madeira e Açores, de forma a minimizar a probabilidade de disseminação da covid-19.”

Na mesma linha, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um edital datado de 16 de Março de 2020 que determinou a interdição de “todas as actividades desportivas e de lazer nas praias sob jurisdição da Capitania do Porto do Funchal”.

O estado de emergência, decretado a 19 de Março, termina no próximo dia 2 de Maio