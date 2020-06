PJ confirma detenção de suspeito de homicídio no Caniço

A Polícia Judiciária confirmou em comunicado a notícia avançada pelo DIÁRIO na edição online e impressa de hoje, que dá conta da detenção do suspeito do alegado autor do crime de homicídio na Rua da Olaria, no Caniço.

O indivíduo, de 23 anos, está “fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo vítima um homem de 61 anos de idade”.

“O crime ocorreu no dia 7 de Maio, numa residência situada no Caniço, tendo a vítima sido estrangulada, na sequência de uma discussão com o presumível autor do crime”, informou a PJ.