Numa hora choveu mais de 30 litros por m2 no Porto Santo

Entre as 16 e as 17 horas de hoje a chuva foi torrencial no Porto Santo, confirmando o aviso laranja que tinha sido emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nesse período a quantidade de pluviosidade foi cerca de 33litros por metro quadrado, o que causou alguns estragos na ‘ilha dourada’.

Apesar de não haver ocorrências graves, houve alguns escorrimentos de terras (junto à rotunda do Campo de Cima), assim como algumas adufas, na chamada Rua dos Teixeiras.

O DIARIO sabe que a Direção Regional de Estradas assim como assessor de Pedro Calado, na ilha Dourada, Roberto Silva, e a Protecção Civil local, estão e vão continuar a acompanhar o evoluir da situação dado os avisos que se podem prolongar até a manhã desta quinta-feira.