Uma rapariga com cerca de 20 anos sofreu hoje uma queda aproximada a três metros, da varanda de um apartamento localizado no Pilar, no Funchal.

A jovem caiu para o jardim e sofreu ferimentos no corpo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, pouco depois das 11 horas, que se deslocaram ao local para prestar socorro à vítima.

A rapariga foi imobilizada em plano duro e transportada de seguida para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.