Incêndio destruiu viatura no túnel da Cancela, na via rápida

O automóvel que esta tarde se incendiou na via rápida, no túnel da Cancela, no sentido Funchal-Santa Cruz, ficou totalmente destruído.

As chamas foram combatidas por sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que tiveram de entrar em sentido contrário para conseguir chegar à viatura.

Segundo foi possível apurar, uma ambulância desta corporação que também foi accionada para o local acabou por embater num outro veículo mas não resultaram feridos deste acidente.

Esta situação levou a que o trânsito ficasse muito congestionado na via-rápida. O vídeo é de M. Abreu.