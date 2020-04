Homem ferido em incêndio no Funchal

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, ficou ferido, esta madrugada, na sequência de um incêndio que deflagrou numa casa devoluta na Rua do Hospital Velho, junto ao edifício Freitas, próximo do Mercado dos Lavradores.

O fogo, que surgiu às 4h15, mobilizou para o local 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e 9 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que extinguiram as chamas com o apoio de 8 viaturas de combate a incêndio.

O homem apresentava queimaduras na face, nas mãos e nos pés e foi transportado de ambulância pelos Sapadores para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.