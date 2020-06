Homem barricou-se com faca de cozinha num restaurante do núcleo histórico do Funchal

Um homem, munido com uma arma branca, barricou-se num restaurante do núcleo histórico do Funchal, no final da tarde desta terça-feira. Após alguns momentos de grande apreensão, o indivíduo foi transportado para o hospital para ser avaliado psicologicamente.

Segundo apurou o DIÁRIO, o indivíduo, chefe de sala num restaurante da Rua de Santa Maria, andava já bastante revoltado com a situação profissional, agravada pela crise económica que está a afectar o sector da restauração que se encontra ainda em processo de desconfinamento após a paragem forçada, causada pela pandemia.

Numa rua deserta de turistas e onde se contam pelos dedos de uma mão os restaurantes de portas abertas, o chefe de sala andava visivelmente agastado e bastante revoltado com o patrão, com a sua situação profissional e com as dificuldades financeiras em que o sector está mergulhado.

De acordo com testemunhas, subitamente, o homem quebrou a janela em vidro do estabelecimento do lado da Rua de Santa Maria e depois trancou-se no interior, munido de uma faca de cozinha, ameaçando que iria por termo à vida.

A situação gerou grande apreensão no local e valeu o alerta de um comerciante vizinho à PSP que colocou logo três veículos na Rua D. Carlos I, mobilizando um largo contingente policial e uma equipa de negociadores que, ao fim de alguns minutos de conversação, convenceu o homem a largar a faca e a abandonar o espaço, impedindo-o de cometer uma loucura.

O homem foi entretanto transportado numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça para ser avaliado psicologicamente, atendendo aos sinais de depressão que vinha manifestando.