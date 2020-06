A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que, devido à reparação de uma avaria, o abastecimento de água potável nos sítios do Portinho, Zimbreiros e Caniço-de-Baixo, na freguesia do Caniço, estará interrompido/condicionado durante o dia de hoje. O abastecimento de água no Sítio dos Casais d’Além, na freguesia da Camacha, também vai estar condicionado.

A autarquia lamenta os incómodos causados aos munícipes e promete ser breve na reparação do problema.