Um golfinho foi encontrado sem vida, esta tarde, na praia do Paul do Mar.

Segundo foi possível apurar, o presidente da Junta de Freguesia local já contactou as autoridades para procederem à recolha do animal.

Nestes casos, é habitual que a Rede de Arrojamentos de Cetáceos do Arquipélago da Madeira, através do Museu da Baleia, recolha o cadáver, para que seja alvo de perícias, a fim de apurar as causas da morte do golfinho.