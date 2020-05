Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a extinguir um fogo que deflagrou numa cadeira, que se encontrava na varanda de uma habitação, no Funchal, por volta das 18 horas.

As primeiras informações davam conta de um incêndio numa varanda na Rua da Encosta do Pico da Cruz, na zona da Ajuda. Chegados ao local, com três viaturas, os bombeiros perceberam tratar-se de uma cadeira em chamas. O fogo foi rapidamente extinto, não se alastrando a outro mobilliário, nem provocando feridos.