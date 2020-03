Explosões em duas botijas de gás incendeiam anexo de moradia no Funchal

Duas explosões em outras tantas botijas de gás no anexo de uma moradia, no Funchal, acordaram e despertaram por volta da meia-noite desta quinta-feira muita gente na capital madeirense.

Destas duas explosões bem audíveis resultou um incêndio que deflagrou na zona da churrasqueira desta casa localizada no Beco do Pão Duro, na freguesia de Santa Luzia, não havendo feridos nem danos de maior a registar deste incidente.

Depois do alerta registado às 00h12 junto das equipas de socorro, foram canalizadas duas corporações de bombeiros para o local, nomeadamente os Bombeiros Voluntários Madeirenses - numa primeira instância -, e depois os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ao todo, no conjunto dos dois quartéis, seguiram para Santa Luzia um total de 26 bombeiros e 8 viaturas, sendo que no caso da corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal alguns dos elementos voltaram para trás quando já haviam percorrido metade do trajecto para lá chegar, isto porque a situação não inspirava tantos cuidados como aparentava num primeiro momento.

O incêndio já está extinto e encontra-se em fase de rescaldo.