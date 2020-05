Uma moto e um carro colidiram esta tarde na Camacha, no sítio do Rochão. Do sinistro resultou um ferido, o ocupante da motorizada, que se queixava de dores na barriga e nas costas.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que asseguraram o transporte da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.