Carro em contra-mão na via rápida provoca acidente no Funchal

Um acidente envolvendo dois carros ocorreu quando um deles efectuava uma perigosa manobra de marcha atrás em plena via rápida, no Funchal, na manhã desta quinta-feira.

A colisão ocorreu na zona da Boa Nova, no sentido Funchal-Santa Cruz, pelas 10 horas da manhã. Em dias normais, é comum a ocorrência de choques em cadeia entre veículos, mas nesta manhã de isolamento social e em pleno estado de emergência devido à propagação da covi-19, a causa do acidente foi, imagine-se, uma manobra de marcha-atrás em plena via rápida.

Segundo apurou o DIÁRIO, o condutor do veículo infractor, com cerca de 30 anos, tinha abastecido na estação de combustíveis da Repsol e ter-se-á esquecido do tampo do tanque de gasolina do veículo.

Depois de ter percorrido sensivelmente 400 metros na estrada, entendeu voltar pelo percurso mais directo: fazendo marcha atrás numa via onde tal manobra está proibida, relativizando o risco de vir a encontrar outros veículos na estrada. Enganou-se.

A relativamente metade do percurso de inversão de marcha, o carro em sentido contrário apanhou desprevenida uma condutora com cerca de 60 anos que seguia no sentido correcto e não conseguiu evitar a colisão. Felizmente do embate resultaram apenas danos materiais, não havendo feridos a lamentar.

Ao local compareceu a PSP que tomou conta da ocorrência, fiscalizando e identificando ambos os condutores intervenientes no acidente.

O autor da ‘proeza’ incorre numa infracção muito grave que pode ser enquadrada na condução perigosa que prevê o pagamento de coima no valor de 500 euros acrescido de inibição de conduzir durante 2 meses.

Refira-se que a circulação em contra-mão nas auto-estradas, vias rápidas e vias equiparadas é uma infracção muito grave.