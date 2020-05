Caravelas portuguesas ‘invadem’ calhau de São Vicente

O calhau de São Vicente está coberto de Caravelas Portuguesas, motivo pelo qual os banhistas devem tomar especial atenção quando decidirem ir a banhos nesta zona.

O mesmo tem acontecido com alguma frequência na Praia Formosa, no Funchal, havendo também informação de que nos últimos tempos ‘deram à costa’ em muitas outras zonas costeiras da ilha da Madeira. Uma situação que já motivou um alerta por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a dar conta de uma grande quantidade desta espécie ‘Physalia physalis’, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.