Cães abandonados dentro de um saco numa casa no Funchal

Dois cães bebés foram colocados dentro de um saco de supermercado e abandonados numa casa situada na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal.

Duas pessoas que circulavam naquela rua aperceberam-se do sucedido e tocaram à campainha da casa, mas, como ninguém abriu a porta e estava um cão de grande porte na habitação, através do portão retiraram os bebés do saco.

“Vimos um saco do supermercado com uma manta e os cãezinhos a ganir e a tremer. Fomos ao café e voltamos para casa da minha mãe com eles. Compramos uma latinha de comida, eles comeram e depois adormeceram”, disse Sofia, que encontrou os animais.

Sofia referiu que vai adoptar um dos cães, mas pretende arranjar uma família para o outro pois garante que não pode ficar com os dois. Os interessados podem mandar mensagem através das redes sociais, nomeadamente no grupo Ocorrências da Madeira.