Briga entre dois irmãos termina à facada no Funchal

Um desentendimento violento entre dois indivíduos terminou à facada, no início da noite desta terça-feira, na freguesia de são roque, no Funchal, resultando um ferido grave e um detido.

Pelo que o DIÁRIO apurou, a briga cujos contornos e móbil se desconhece, ocorreu na zona da Penteada, atrás da Universidade da Madeira e opôs dois irmãos, com cerca de 50 anos.

Após um acesa discussão com confrontos físicos entre os dois homens, um deles muniu-se de uma arma branca com a qual desferiu sete golpes no outro, ferindo-o com gravidade.

Para o local foram mobilizadas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida, para prestar o socorro aos dois irmãos, sendo que um deles apresentava ferimentos mais graves.

O ferido grave sofreu perfurações no tórax e nos braços. Estava bastante ansioso mas consciente. Foi encaminhado depois para o serviço de urgência do hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observações.

Já o suspeito da agressão com uma faca já entretanto detido pela PSP que accionou um forte contingente policial para o local. O suspeito foi constituído arguido pela prática de um crime de ofensas corporais graves, ilícito que pode, contudo, agravar-se para tentativa de homicídio.

O inquérito segue termos sob a tutela do Departamento de Investigação e Acção Penal.