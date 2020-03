Durante o dia de hoje, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para socorrer dois gatos. O primeiro alerta surgiu às 10 horas. A equipa deslocou-se ao Caminho do Tanque, no Funchal, para realizar o transporte de um gato ferido até à Clínica Veterinária do Funchal.

Na parte da tarde foram chamados ao Caminho do Monte para retirar um gato do cimo de uma árvore.